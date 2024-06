I fiori della valle dell’Alcantara e delle pendici dell’Etna per allestire l’Infiorata del Corpus Domini di Castiglione, una nuova edizione (la quinta), che si svolgerà l’1 e il 2 giugno 2024, “per vivere la fede, la tradizione e la straordinaria bellezza paesaggistica e architettonica del borgo medievale”.

Organizzato dalla comunità parrocchiale “Santi Apostoli Pietro e Paolo”, questo evento, ormai diventato una tradizione amata da residenti e turisti, interesserà un percorso lungo 30 metri all’interno della suggestiva Basilica della Madonna della Catena.

“La creazione dell’Infiorata – spiegano gli organizzatori -, guidata da Ramona Camuglia e supportata dai volontari della parrocchia, trasformerà la basilica in opera d’arte grazie all’utilizzo di numerosi fiori raccolti con cura nella Valle dell’Alcantara e sulle pendici dell’Etna. Questi daranno vita a magnifici disegni che celebrano la fede e la bellezza naturale di Castiglione di Sicilia”.

Nel corso degli anni, l’Infiorata ha visto un crescente apprezzamento da parte dei visitatori, consolidandosi come un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per i turisti che affollano il borgo.

L’inaugurazione ufficiale avverrà sabato 1 giugno, con la presentazione e la benedizione dell’Infiorata da parte del parroco don Orazio Greco alle ore 19,00.

Il momento culminante delle celebrazioni sarà domenica 2 giugno, con la Solenne Celebrazione Eucaristica vespertina delle ore 19:00, seguita dalla Processione Eucaristica che attraverserà le vie del paese. Durante la giornata, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare i tesori del Museo Diffuso Religioso della Parrocchia.

Tra le attrazioni da non perdere vi sono l’antica Torre Campanaria Normanna della Chiesa di San Pietro e la Cripta di San Leonardo nella Ex Chiesa di San Giuseppe.

Queste visite permetteranno ai partecipanti di immergersi nella storia dell’antico borgo di Castiglione di Sicilia ed ammirare le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche.

Informazioni e contatti: Apertura dalle 10,00/13,00 e dalle 14,30 alle ore 18,00. Infiorata dalla 10,00 alle ore 22,00

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0942984058 o visitare il sito web www.museosantipietroepaolocastiglionedisicilia.it

Redazione