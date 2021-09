“Dopo i numerosi solleciti, ufficiali e non, il sindaco di Belpasso (Catania), Daniele Motta, ha inviato una lettera di diffida al direttore dell’ACOSET S.p.a. mettendo per conoscenza la Prefettura di Catania e l’Assessorato Regionale Acqua e Rifiuti. Un atto forte ma dovuto, reso necessario dalla abnorme sfera di disagi che la reiterata mancanza d’acqua ha causato e sta causando ai cittadini del Comune di Belpasso”.

Questo l’incipit del primo cittadino etneo nel dare la notizia della diffida nei confronti dell’Azienda che gestisce l’erogazione idrica di Belpasso e di altri comuni della provincia di Catania.

“Davvero troppa la pazienza esercitata da miei concittadini – dichiara il sindaco Motta – duramente provati da tale disagio nel corso di tutto il periodo estivo in cui la fornitura idrica da parte dell’ACOSET è avvenuta a singhiozzi, creando situazioni a dir poco disastrose. Una situazione che ha anche il sapore della beffa – continua il sindaco – considerando le rassicurazioni da parte della società ACOSET sulle tempistiche stimate per la risoluzione del problema e l’appello alla popolazione circa l’utilizzo ponderato dell’acqua per non gravare sulla siccità delle falde acquifere”.

“Tutto ha un limite – aggiunge il primo cittadino – e questo limite è stato superato già parecchio tempo fa, tanto più che tale situazione costituisce un potenziale rischio per la pubblica igiene anche nell’ottica Coronavirus”.

“La preoccupazione dell’Amministrazione Motta – si legge nella nota dell’Amministrazione comunale – abbraccia più fronti: a breve ripartirà la scuola ed eventuali interruzioni idriche rappresenterebbero un gravissimo inconveniente igienico-sanitario per la salute degli alunni. Inoltre, la mancata e discontinua erogazione d’acqua crea gravi disagi anche economici, agli esercenti, attività commerciali e artigianali”.

“Mi aspetto che la diffida – conclude Motta – possa immediatamente e definitivamente portare ad una risoluzione del problema”.

Nella foto: il sindaco di Belpasso (Catania) Daniele Motta

Redazione