È stata depositata oggi la richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale di Messina in seduta straordinaria e aperta sul Ponte sullo Stretto. Primo firmatario è il capogruppo della Lega, Cosimo Oteri.

“Ringrazio i colleghi degli altri gruppi di centrodestra – dice Oteri – per aver condiviso e sostenuto questa richiesta. Su un tema come il Ponte non ci possono essere divisioni. Quando è in gioco il futuro di Messina, la città deve parlare con una sola voce”.

“Con questa iniziativa – si legge nel comunicato della Lega – si chiede al sindaco Federico Basile di riferire in Aula sullo stato delle interlocuzioni istituzionali con Governo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Stretto di Messina SpA, RFI, ANAS, CAS e Regione Siciliana, e di chiarire la posizione ufficiale dell’Amministrazione sulla realizzazione dell’opera e sulla conferma dei 13 miliardi di euro stanziati”.

“Il Sindaco – ricorda Oteri – ha detto, e noi lo condividiamo, che il Ponte è un’opportunità non solo per Messina, non solo per la Calabria, ma per tutto il Meridione. Ora però non bastano le dichiarazioni di principio. Servono impegni concreti, atti formali e una strategia condivisa”.

Al centro della richiesta, spiega la nota, sette punti: comunicazioni del Sindaco, posizione dell’Amministrazione, cronoprogramma dei lavori, aree di cantiere, espropri, viabilità alternativa e impatti sui quartieri; infrastrutture propedeutiche da realizzare prima dell’avvio dei cantieri, con particolare riferimento ai collegamenti ferroviari, alla metropolitana di Messina, alla bretella autostradale, al raddoppio ferroviario, al nodo di Tremestieri e al risanamento; ruolo istituzionale del Comune nei tavoli decisionali e nella Conferenza di Servizi; compensazioni ambientali, sociali, economiche e occupazionali; votazione di una Mozione di Indirizzo al Sindaco e alla Giunta”.

È stata richiesta la convocazione del Consiglio in “forma aperta” – viene specificato dal documento della Lega -, con invito a partecipare a Stretto di Messina SpA, MIT, RFI, CAS, ANAS, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Regione Siciliana, Governo nazionale e parlamentari del territorio.

Le Lega chiede, inoltre, “la messa a disposizione dei Consiglieri, con congruo anticipo, di tutta la documentazione tecnico-amministrativa in possesso dell’Ente”.

“Messina – conclude il capogruppo della Lega in Consiglio comunale – non può perdere un’occasione storica, ma soprattutto non può subirne le conseguenze senza averne garantito i benefici. Se il Ponte è davvero un’opportunità, la città deve avere garanzie precise, opere certe, risorse adeguate e un ruolo da protagonista”.

Nella foto: una simulazione grafica del Ponte sullo Stretto di Messina

Redazione