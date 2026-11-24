“A Belpasso è successo qualcosa di tutt’altro che scontato: oltre 200 persone hanno riempito la Sala Eventi rispondendo a un semplice invito al confronto, senza promesse né favori. A organizzare l’incontro è stato il Faro Controcorrente di Belpasso, un gruppo nato appena un mese fa”. Sono le parole degli organizzatori dell’incontro, svoltosi nei giorni scorsi nel comune etneo, fra il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, deputato regionale e candidato alla Presidenza della Regione Sicilia, e i fondatori del movimento di Belpasso.

A guidare la serata è stato Vincenzo Fiore, “pioniere del Faro Controcorrente di Belpasso”, affiancato da Marco Motta, Gabriel Maiorana e Giovanni Vitaliti.

Sono intervenuti Sonia Alfano, componente del Comitato di Garanzia di Controcorrente e già presidente della Commissione speciale antimafia del Parlamento europeo, Filippo Occhipinti, cofondatore del movimento, e il coordinatore provinciale Massimo Fiumara. A chiudere la serata Ismaele La Vardera.

“Raccontando le sue battaglie – spiegano i componenti belpassesi di Controcorrente -, dalla spiaggia di Mondello alla sanità, La Vardera ha lanciato un messaggio chiaro: avere il coraggio di scegliere a schiena dritta, liberandosi una volta per tutte dalle logiche dei favori, delle ‘cuginanze’ e degli amici degli amici. La serata – conclude la nota – ha lasciato un segnale preciso: anche a Belpasso c’è una voglia reale di cambiare volti, smettere di parlare di poltrone e rimettere finalmente al centro i temi”.

Redazione