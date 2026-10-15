Sul caro carburanti in Sicilia posizioni nettamente divergenti fra maggioranza e opposizione. Il Pd attacca i governi nazionale e regionale che “non raccolgono il grido di dolore della gente e delle categorie produttive”. Forza Italia, dal canto suo, accoglie con favore “”il tavolo del Mit del 27 ottobre” in quanto “per la Sicilia servono risposte concrete su caro carburante e insularità”

“Il caro carburanti in Sicilia sta paralizzando interi settori produttivi, dagli autotrasportatori agli agricoltori alla marineria. Il costo per un pieno è insostenibile, è diventato sconveniente per queste categorie portare avanti la propria impresa o azienda, anche familiare”. A denunciarlo Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera.

“Da giorni nella mia regione – afferma Barbagallo – gli agricoltori protestano davanti al parlamento regionale mentre da mezzanotte scatta lo stop degli autotrasportatori. Dal governo di Giorgia Meloni, ma anche da quello di Schifani, non arriva alcuna risposta concreta. Sono sordi, pensano solo ai loro interessi o varare inutili riforme, come quella elettorale e non raccolgono il grido di aiuto che proviene da settori nevralgici per il tessuto economico della regione”.

“Il Pd – dice il segretario regionale – ha le idee chiare su questo e ribadisco le proposte, semplici e concrete per garantire gli approvvigionamenti e contrastare il caro carburanti, formulate da Elly Schlein: attivare le accise mobili e a tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare famiglie e imprese”.

Per nulla d’accordo la senatrice Daniela Ternullo, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato: “Accolgo con favore la convocazione del tavolo con le rappresentanze dell’autotrasporto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il prossimo 27 ottobre. La presenza anche di rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Mef e del Mimit è un segnale importante: significa che si vuole affrontare la questione in modo serio e trasversale, coinvolgendo tutti i soggetti che hanno in mano gli strumenti per intervenire”.

“Auspico che in quella sede vengano affrontate con la dovuta attenzione le criticità specifiche degli autotrasportatori siciliani — aggiunge la senatrice –. Il caro carburante pesa su tutto il settore, ma pesa doppio in Sicilia: perché le nostre imprese scontano ogni giorno il costo dell’insularità, con trasporti via mare obbligati, tempi di percorrenza più lunghi e costi aggiuntivi strutturali che non trovano adeguata compensazione”.

“La condizione di insularità della Sicilia non è un problema congiunturale — conclude Ternullo –. È una condizione permanente che richiede strumenti permanenti. Sarò attenta a che le istanze del territorio siciliano arrivino forti al tavolo del 27 ottobre”.

Redazione