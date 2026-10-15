“Gravi carenze nelle barriere di protezione, nell’illuminazione e nei viadotti: 350 non conformità, di cui 214 ancora irrisolte. Il Ministero (dopo un’ispezione, ndr.) minaccia persino di revocare la concessione al Cas (Consorzio autostrade siciliane), che registra 46,5 milioni di perdite e 90 milioni di potenziali passività per contenziosi”. E’ la denuncia sulla gravissima situazione delle autostrade siciliane della deputata Stefania Campo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana. Una situazione – afferma Campo – insostenibile. Il presidente della Regione Renato Schifani vada a Roma a chiedere interventi immediati a Salvini”.

“Schifani in Aula non si vede praticamente mai – dice Campo -. Almeno faccia qualcosa di utile: torni a Roma. Non per discutere con Tajani del suo futuro politico e delle sue poltrone, né per litigare con Minardo (il responsabile di Forza Italia in Sicilia, ndr.). Si faccia ricevere subito da Salvini, perché la situazione delle autostrade siciliane è insostenibile. Non possiamo costringere gli autotrasportatori a viaggiare a 60 chilometri orari, penalizzando l’economia, ma neppure tollerare autostrade insicure”.

“Ma perché – afferma la deputata – il Ministero interviene soltanto adesso, dopo decenni di manutenzioni insufficienti? Dove sono stati i controlli? E soprattutto, il Governo che ha destinato 1,3 miliardi dei fondi di coesione siciliani al Ponte sullo Stretto dovrebbe capire che la priorità è mettere in sicurezza le infrastrutture esistenti. Proprio ieri agricoltori e autotrasportatori hanno chiesto, oltre agli aiuti economici, interventi urgenti sulle autostrade. Per questo abbiamo posto la questione come priorità nell’ordine dei lavori dell’Assemblea”.

“La sicurezza delle persone – insiste l’esponente pentastellata – non può diventare terreno di scontro nelle liti fra Forza Italia e la Lega di Salvini, oltre che nei confronti delle altre forze politiche del centrodestra. Schifani vada subito a Roma e pretenda risposte. Mentre loro discutono di poltrone, sulle autostrade siciliane sono in gioco vite umane e il futuro della nostra economia”.

Nella foto: una delle tante deviazioni presenti nell’autostrada Palermo-Catania

Redazione