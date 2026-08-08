“A Gela la battaglia per la salute e il diritto ad avere un ospedale efficiente non si ferma. Anzi prosegue grazie anche al sit-in in atto da 9 giorni, nel corso del quale sono state raccolte oltre 4000 firme: è il segnale che i cittadini gelesi chiedono: da subito l’ospedale Vittorio Emanuele va sostenuto e potenziato”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, a proposito del “sit-in” in atto a Gela per sollecitare il potenziamento dell’ospedale.

“La Regione Sicilia ha annunciato un nuovo ospedale, per il quale sarebbero disponibili i finanziamenti. Nell’attesa è urgente che in quello attuale venga aumentato l’organico dei medici del pronto soccorso, nei reparti di chirurgia e di medicina generale”.

“Occorre inoltre potenziare – prosegue Barbagallo – i reparti di neurologia e di oncologia. L’assessore alla Salute e il presidente Schifani vengano a Gela per rendersi conto della grave situazione, per ascoltare le richieste dei pazienti, prendendo atto che una città di 74 mila abitanti, che ha già pagato prezzi altissimi su questo fronte, ha la necessità di avere una struttura che funzioni garantisca il diritto alla salute, così come previsto dalla costituzione”.

Nella foto: una manifestazione davanti all’ospedale (immagine repertorio)

Redazione