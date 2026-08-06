Da oggi a Belpasso (Catania) i cani e i loro proprietari possono tornare a frequentare l’area di sgambamento di via Fausto Coppi, a ridosso dei campetti comunali. Lo spazio, chiuso da mesi per consentire i lavori nel sottosuolo legati alla regimentazione e alla raccolta delle acque piovane, “è stato completamente ripristinato e restituito alla città”. Lo dice il sindaco Carlo Caputo in una nota.

I lavori, conclusi ormai da alcune settimane, hanno riguardato la realizzazione delle condotte e delle vasche interrate destinate a intercettare e gestire le acque meteoriche della zona nord, “un intervento – afferma il comunicato – che si inserisce nel più ampio piano di messa in sicurezza idrogeologica del territorio comunale, che prosegue oggi con i cantieri aperti nelle zone centro e sud di Belpasso”.

Con la fine dei lavori di regimentazione, l’area di sgambamento, con i relativi giochi dedicati, è tornata operativa nella sua funzione originaria: uno spazio verde recintato dove i cani possono muoversi liberamente, in sicurezza, sotto la responsabilità dei rispettivi proprietari. La novità di questa riapertura riguarda l’organizzazione degli spazi: una porzione dell’area è stata infatti destinata a parcheggio, pensato per essere utile sia a chi frequenta lo spazio cani sia a chi si reca ai campetti comunali o al palazzetto dello sport, andando così a dare una risposta concreta anche alle esigenze di sosta di chi frequenta la zona sportiva del quartiere Borrello.

“Restituiamo ai cittadini uno spazio cui erano affezionati, e lo facciamo dopo aver portato a termine un lavoro importante per la sicurezza della zona nord”, dichiara il sindaco Caputo: “Quest’area nacque nel 2016, durante la mia prima sindacatura, come uno dei primi segnali concreti di attenzione verso gli amici a quattro zampe e le loro famiglie. Vederla oggi riaperta, più funzionale di prima, mi dà una soddisfazione particolare: significa che quando si programma bene un intervento, alla fine si riescono a tenere insieme esigenze diverse, in questo caso la sicurezza idraulica del territorio e i servizi per i cittadini, senza dover rinunciare a nulla”.

Il sindaco “ringrazia la cittadinanza, e in particolare i proprietari dei cani, per la pazienza dimostrata durante il periodo di chiusura”, e ricorda che l’area resta “parte di una rete di servizi comunali dedicati agli animali”, tra cui l’ambulatorio veterinario per microchippatura e sterilizzazioni, la cui riapertura è prevista nei prossimi mesi.

Intanto proseguono, nell’ambito dello stesso piano per la sicurezza idrogeologica, i cantieri nelle altre zone del centro urbano di Belpasso.

Nella foto: l’area sgambamento cani a Belpasso (Catania)

Redazione