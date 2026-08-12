Prosegue a Belpasso (Catania) il piano di rimozione della cenere vulcanica depositatasi sul territorio comunale a seguito della attività eruttiva dell’Etna. Le operazioni, coordinate dall’amministrazione comunale, sono condotte attraverso l’impiego di spazzatrici e interventi di spazzamento manuale nelle aree di maggiore affluenza.

Per quanto riguarda lo smaltimento della cenere da parte delle utenze private, resta attiva la possibilità di conferirla presso il Centro Comunale di Raccolta (Isola Ecologica), Strada Provinciale Belpasso-Camporotondo, aperto dal lunedì al sabato dalle 6:00 alle 12:00.

A questa modalità si affianca, da venerdì 14 agosto 2026, un nuovo servizio di raccolta “porta a porta” riservato esclusivamente alla sabbia vulcanica: i cittadini potranno esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti resistenti, contenenti esclusivamente la sabbia, senza mescolarla ad altri materiali.

Un servizio, sottolinea l’amministrazione, “che pochi altri Comuni del territorio offrono, pensato in particolare per venire incontro a chi non è nelle condizioni di raggiungere autonomamente il CCR”.

Il sindaco Carlo Caputo rinnova infine l’invito alla popolazione a utilizzare la mascherina durante le operazioni di raccolta della cenere, ricordando che, in giuste quantità, il materiale può essere mischiato al terriccio e riutilizzato come fertilizzante.

“Il lavoro sembra non finire mai, lo so, e occorreranno ancora diversi giorni”, ha dichiarato il sindaco. “Per questo è necessaria la collaborazione di tutti.”

Nella foto: la sabbia dell’Etna depositata sui balconi

Redazione