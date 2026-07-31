Un bambino di appena 3 anni che vagava da solo lungo una strada del centro abitato di Santa Maria di Licodia (Catania) è stato messo in sicurezza dai Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò, intervenuti durante un ordinario servizio di controllo del territorio.

Nel corso del pattugliamento, i militari hanno notato il piccolo mentre percorreva da solo via Fontana, privo della presenza di adulti che potessero vigilare su di lui. Una situazione di potenziale pericolo cui i Carabinieri hanno rimediato avvicinandosi con cautela al piccolo, rassicurandolo e mettendolo al sicuro, evitando che potesse esporsi ai rischi della circolazione stradale o ad altre situazioni di pericolo.

Avviati immediatamente gli accertamenti, i militari hanno svolto una rapida attività di ricerca che ha consentito, dopo alcuni tentativi, di rintracciare la madre del minore, una 33enne domiciliata a Santa Maria di Licodia, alla quale il bambino è stato riaffidato.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, la donna è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di minore, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nella foto: i Carabinieri di Paternò (Catania) intervenuti per mettere in sicurezza il bambino di Santa Maria di Licodia

Redazione