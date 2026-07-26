Dopo il successo di “Virdimura”, un best seller che ha entusiasmato i lettori e la critica, al punto da essere trasposto teatralmente dallo Stabile di Catania, Simona Lo Iacono torna con un altro straordinario romanzo, “Joanna degli incanti” (Guanda), che sarà presentato Lunedi 27 Luglio 2026, alle 19,30, al Parco dei giusti di Nicolosi (Catania), via Etnea (poco prima della rotonda), che chiuderà il ciclo di incontri con gli autori “I Libri, l’Etna e le Stelle”, organizzato da L’Informazione, curato da Luciano Mirone e patrocinato dal Comune di Nicolosi.

Un romanzo ambientato nel 1640 nella prigione della Santa inquisizione di Palermo, dove una monaca carmelitana, in attesa di conoscere il motivo del suo arresto, racconta ad un misterioso compagno di cella i segreti della sua vita, in una Sicilia dominata dalle tenebre del pregiudizio e dell’ignoranza, in cui la donna è relegata in condizioni di estrema subalternità nei confronti dell’uomo.

Ma al di là della trama, va detto che da queste pagine esce fuori una straordinaria metafora che indica la conoscenza come unica arma per affrancarsi dai mali che affliggono il “buio della ragione”: “D’ora in avanti ti spiegherò tutto quello che ho imparato dalla vita, dai libri, dalla preghiera – si legge nel libro –. Ti avverto. Molte cose non ti piaceranno, per alcune riderai, per altre amerai. Per moltissime piangerai. Ma alla fine spero che accada”. “Che cosa dovrebbe accadere, zio?”. “Che tu possa scoprire la tua strada”.

È il punto di snodo di un romanzo che, oltre a raccontare una storia appassionante, rappresenta una lezione di vita impartita con umiltà da una scrittrice dallo “stile unico”, per dirla con una intellettuale come Maria Antonietta Raciti, che ha realizzato “dei veri capolavori”, perché “sa usare le parole con una intensità e un respiro poetico, direi mistico”.

Una frase che spiega i meritati successi della Lo Iacono, non a caso invitata per la terza volta dal curatore di questa Rassegna, a presentare i suoi libri (le prime due volte al Club Progressista di Belpasso), sempre con entusiasmo e partecipazione del pubblico.

“Un ciclo di incontri molto appassionante – afferma il sindaco di Nicolosi, Angelo Pulvirenti – in cui sono stati presenti diversi generi letterari, dal romanzo storico al giallo, fino all’inchiesta di attualità. Una seconda edizione all’insegna della qualità culturale, che sta alla base di questi eventi letterari”.

“Una edizione di altissimo livello – dice l’assessore alla Cultura, Letizia Bonanno –. La rassegna chiuderà degnamente il suo ciclo con una scrittrice di statura nazionale e internazionale. Nicolosi è orgogliosa di ospitarla”.

L’organizzazione ringrazia Valentina Lipera per le bellissime locandine e gli sponsor per la disponibilità dimostrata.

Redazione