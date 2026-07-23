Quando la tenacia, il coraggio e il sentimento superano la nostalgia e l’attaccamento alle proprie radici. È la storia di un ragazzo del Sud, Tony Rapisarda, grande atleta di mezzofondo in Italia e in Francia, che stacca il cordone ombelicale che lo lega alla sua terra, al suo paese alle pendici dell’Etna, Belpasso, per andare in terra transalpina per amore. A vent’anni. In un’età in cui queste “pazzie” sono concesse, ci stanno. Ed è questo lo spartiacque fra il “prima” e il “dopo” della sua vita. Una lacerazione fra il restare e il dover partire. Una storia fra la realtà quotidiana e il sogno.

Un “prima” fatto di giochi di strada, di studi scolastici (fra elementari, medie e superiori) e di una scoperta sensazionale che avrebbe cambiato la sua vita, lo sport: una gara di corsa campestre, un ragazzino magrissimo che gareggia contro dei marcantoni, lui che fatica a farsi largo fra quella montagna di muscoli, lui che alla fine stacca tutti e trionfa, lui che polverizza un record rimasto ancora imbattuto. Da quel momento tutto cambierà nella sua vita, niente sarà più come prima.

E il “dopo” che scopriremo stasera, Giovedì 23 Luglio 2026, alle 19, presso il giardino del Centro culturale Risvegli di Belpasso, dove Tony presenterà il suo libro (qualche anno fa l’edizione in francese) in cui parla di questa incredibile esperienza: “Il ragazzo di fuoco” (L’arca di Noè edizioni), che fa parte della Rassegna “Libri d’artista” organizzata dal quotidiano online L’informazione, all’interno dell’omonima esposizione di pittura – curata dal Centro, che invitiamo a visitare – cui partecipano diversi artisti di tutta la provincia. Un libro in cui non ci si sofferma solo sui tanti e sbalorditivi successi nell’atletica leggera, ma si parla di soprattutto di vita e della capacità dello sport di affratellare tutti.

Nel corso della serata, il cantautore belpassese Rosolino Amico presenterà un brano composto in questi giorni e dedicato proprio a Tony. Le letture saranno di Mariarosa Marcantonio, l’accompagnamento alla chitarra di Eddie Guglielmino.

A fine serata cocktail “a sorpresa” offerto dal Centro culturale Risvegli.

Redazione