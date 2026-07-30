La storia di una donna, la storia di piccoli gesti rivoluzionari e di una scoperta di sé, la storia di un’emancipazione conquistata passo dopo passo. La storia di Speranza, che inconsapevolmente ci insegna una cosa: la rivoluzione più grande, a volte, non è quella di cambiar vita, ma di prendere coscienza di sé.

Un concetto che spiegherà meglio la scrittrice Paola Giardina, stasera, Giovedì 30 Luglio 2026, alle 19, nel giardino del Centro culturale “Risvegli” di Belpasso (Catania), via Vittorio Emanuele 365, dove presenterà il suo romanzo d’esordio “A passo di donna” (Yorick editore), che concluderà la Rassegna letteraria “Libri d’artista”, organizzata dal giornale L’Informazione parallelamente alla mostra – allestita dallo stesso Centro – cui partecipano numerosi artisti.

Cinque settimane, cinque scrittori, cinque libri. Ognuno con una vista particolare sul mondo: dalla Parigi degli impressionisti di Luigi La Rosa alle prostitute del quartiere catanese di San Berillo di Domenico Trischitta, dalla raffinata aristocrazia della Taormina di fine Ottocento di Claudia Cocuzza alle imprese mondiali di un grande campione partito da Belpasso come Tony Rapisarda, fino a al “Passo di donna” di Paola Giardina, originaria di Patti (Messina), avvocato e giudice onorario a Roma, che presenteremo stasera con la presenza della fondatrice della casa editrice Yorick, Gaia Mairo.

Un mese di parole, di colori, di musica, di cocktail speciali (offerti dagli artisti del Centro e preparati con gusto da Salvatore Laudani), e soprattutto di sorrisi, grazie ad una simbiosi particolare fra il numeroso pubblico e gli scrittori che in un mese si sono avvicendati in questo giardino incastonato nel cuore della città, fra la pergola dell’uva, la menta, il basilico e i colori dei quadri esposti.

Una “combinazione chimica” impreziosita dalle straordinarie canzoni del cantautore Rosolino Amico, capace di inventare ogni brano in base all’ispirazione del libro da presentare (avete capito quali cose stanno succedendo in questo luglio caldissimo?), dal sottofondo del musicista Eddie Guglielmino e dalle letture delle artiste del “Risvegli”.

Un Centro culturale che vive grazie alla volontà del Maestro Pippo Ragonesi, che da molti anni lo porta avanti con dedizione, con passione e con sacrificio. Una galleria diventata punto di riferimento per tanti pittori della provincia e oltre.

Un ringraziamento a lui, al suo Centro culturale e agli sponsor che hanno creduto in questa iniziativa.

Redazione