A Catania scatta l’allerta caldo e il piano straordinario di assistenza per le fasce fragili che, secondo quanto disposto dal Comune, “potranno trovare rifugio anche presso il centro fieristico Le Ciminiere”. Tutto alla luce del bollettino della Protezione Civile regionale, che segnala anche per il capoluogo etneo un elevato rischio incendi e un’ondata di calore per la giornata di domani, lunedì 20 luglio.

Per questo l’Amministrazione comunale, d’intesa con l’Ente Città Metropolitana di Catania e con il sistema del volontariato sociale e di protezione civile, ha attivato una serie di misure di assistenza a favore della popolazione più fragile.

In particolare, l’assessore comunale alla Protezione civile, Daniele Bottino, d’intesa con il sindaco Enrico Trantino, ha disposto il potenziamento del presidio sul territorio. Nelle principali piazze e lungo via Etnea, così come in altre aree della città, saranno garantiti punti di assistenza alla popolazione e distribuite bottigliette d’acqua.

Inoltre, in sinergia con il consigliere delegato della Città Metropolitana, Alessandro Campisi, saranno allestiti spazi climatizzati nel centro fieristico Le Ciminiere, nel padiglione E7 e nell’ex foresteria, per accogliere persone in difficoltà e, in caso di necessità, saranno fornite precauzionalmente bevande.

L’assessorato ai Servizi sociali comunali, guidato da Serena Spoto, d’intesa con gli operatori dell’Unità di Strada “Il Mosaico”, garantirà assistenza alle persone senza fissa dimora, mantenendo aperti i dormitori di via Eredia e via Stazzone , disponibili per eventuali esigenze di accoglienza.

Si raccomanda a tutti i cittadini, infine, di non esporsi al sole e alle fonti di calore soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Redazione