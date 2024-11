Apre a Catania la quinta isola ecologica per conferire i rifiuti: quella di Borgo Sanzio. Mercoledì 27 novembre 2024, alle 10,15, in via Patanè Romeo, traversa di via Vagliasindi, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, dell’assessore comunale all’Ambiente Massimo Pesce e di quello alle Politiche comunitarie Sergio Parisi, con i responsabili di Gema Spa, azienda che opera in appalto nel Lotto Centro, verrà ufficialmente aperto al pubblico questo centro comunale di raccolta.

La nuova isola ecologica di Via Carmelo Patané Romeo, nell’area del III Municipio, è ampia 4 mila metri quadrati e contiene due aree di deposito rifiuti con casse scarrabili e contenitori di varie tipologie di rifiuto.

Un avanzato sistema di registrazione dei conferimenti con i sistemi di pesatura e il riconoscimento dell’utente tramite tessera sanitaria, garantisce ai cittadini che vanno a conferire i rifiuti differenziati di poter usufruire degli sgravi tributari della Tari.

Anche la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta di via Carmelo Patané Romeo, come quella di via Cairoli e del viale Biagio Pecorino (nei quartieri San Giorgio e Librino) aperti recentemente, è avvenuta con i fondi comunitari Pon Metro, grazie a una procedura di progetto avviata nel dicembre del 2021 dalla giunta del sindaco Pogliese e coi successivi step portati avanti dall’attuale amministrazione.

Il Centro Comunale di Raccolta rifiuti sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9.30 15.30,. Demenica e festivi esclusi.

Nella foto: la quinta isola ecologica di Catania, la Borgo Sanzio

Redazione