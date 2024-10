Debutta il 24 ottobre alle 17,30 “Rumore Bianco – Confessioni di un insospettabile serial killer con fruscio di sottofondo” di e con Danilo Di Napoli, un’opera che racconta, attraverso i suoi personaggi, le fobie e le follie di un serial killer che entra idealmente nell’anima e nelle teste delle sue vittime.

La performance è inserita nel contesto del Fringe Catania Off, presso il Centro Universitario Teatrale di Catania (Piazza Università), ed è prodotta dalla Vitruvio Entertainment, co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop. e Vitruvio Academy, con il patrocinio del Comune di Salerno.

Realizzato attraverso i contributi di Terza Età Multiservice, con il patrocinio di associazioni come Arcigay Salerno, Altra Sponda Enna, Teatro dei Lupi, l’associazione Limen, Convitto Nazionale Torquato Tasso di Salerno e Di’ Gay Project, questo spettacolo, di e con Danilo Napoli, vanta la regia di Yari Gugliucci, e si propone come “un’importante voce contro la discriminazione – secondo quanto afferma la nota -, offrendo l’inquietante punto di vista di un assassino attraverso un monologo che alterna momenti esilaranti a spaccati profondamente drammatici e rivelando una mente contorta che si immedesima nei personaggi che racconta”.

Tra colpi di scena, “emerge il sottile confine tra vittima e carnefice, in una riflessione potente sulla cattiveria umana, l’omofobia e la transfobia”.

Il Fringe Catania Off, festival del Teatro Off e delle arti Performative, si svolgerà nel capoluogo etneo dal 17 al 27 ottobre. Due settimane in cui la città si trasformerà in un palcoscenico grazie a Francesca Vitale e Renato Lombardo, ideatori e direttori artistici e, da quest’anno, fondatori del Fringe Italia Off, una rete che unisce i Festival di Milano e Catania, con un’edizione dedicata al tema del Viaggio, come omaggio al settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo.

La rappresentazione sarà replicata nello stesso luogo il 25 ottobre alle 19.30, il 26 ottobre alle 21.30 e il 27 ottobre alle 17.30.

“Da un lato sono entusiasta e non vedo l’ora di debuttare, dall’altro la tensione si fa sentire, soprattutto se penso che il debutto nazionale ci sarà proprio in occasione del Fringe Catania Off.”, commenta Danilo Napoli. “Mi incuriosisce e mi terrorizza allo stesso tempo. È uno spettacolo duro ma necessario, che spero possa scuotere le coscienze e far riflettere. Non vedo l’ora di condividere questa esperienza con un pubblico pronto a farsi emozionare”.

Nella foto: un momento dello spettacolo

