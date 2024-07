Renato Schifani è il governatore che più di tutti tra i presidenti di Regione ha aumentato il proprio consenso nell’ultimo anno con un balzo in avanti di 6 punti: dal 51% del 2023 all’attuale 57%.

Schifani si piazza all’8 posto nella governance poll, tradizionale indagine del Sole24Ore, classifica guidata quest’anno dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, col 68% dei consensi, 4 punti in più dell’anno scorso.

Rispetto a due anni fa, quando Schifani ottenne il 42,1% vincendo le elezioni in Sicilia, il consenso nei confronti del governatore è aumentato del 14,9%. Anche in questo caso è la performance più alta tra i presidenti di Regione in carica, meglio ha fatto solo Stefano Bonaccini (+15,5%), che due giorni fa però si è dimesso da presidente dell’Emilia Romagna dopo essere stato eletto al Parlamento europeo.

l trend consolidato di crescita di consenso negli ultimi due anni, anche se si tratta di un sondaggio, mi lusinga e mi spinge a fare sempre di più.

“Il risultato conferma che i siciliani si fidano del presidente della Regione e gli riconoscono l’impegno quotidiano nella gestione della cosa pubblica”.

Così il Governatore della Sicilia commenta all’ANSA l’indagine del Sole24Ore. “Continueremo a lavorare senza risparmiarci – prosegue – per la crescita della Sicilia, pur tra le varie emergenze che l’affliggono e per le quali siamo quotidianamente mobilitati”.

Nella foto: il governatore della Sicilia, Renato Schifani

Ansa