Giuseppe La Venia, siciliano di Adrano (Catania), cronista di punta del Tg1 della Rai, sarà al Circolo Operai di Belpasso (Via Roma 190) mercoledì 12 giugno alle 18,30 per raccontare e per raccontarsi. La vita, la carriera, le storie, i tanti personaggi che ha incontrato in Sicilia (quando ancora era uno dei giornalisti più promettenti della “mitica” Telecolor di Catania diretta dall’indimenticato Nino Milazzo), nel resto d’Italia e anche all’estero.

Amato dai telespettatori che durante il lockdown seguivano le notizie da Codogno del coraggioso inviato Rai, Giuseppe La Venia, prima di passare al Tg1 ha lavorato per la trasmissione “La Vita in Diretta” e per il TG3 Liguria.

“L’inviato ha accolto con gioia l’invito del giornale Freepressonline”, dicono gli organizzatori.

“La Venia – proseguono – si racconterà ai presenti attraverso le notizie che in questi anni hanno segnato non solo la sua carriera ma il giornalismo internazionale”.

Temi di dibattito saranno la comunicazione ai tempi del Covid, l’esperienza a Leopoli, la cattura del boss Matteo Messina Denaro, i media e il femminicidio, con largo riferimento al caso Cecchettin.

In ricordo di tutte le vittime della pandemia, nel corso della serata, Agata Longo leggerà la poesia “Covid 19, anno 2020” di Maria Rosa Vitaliti (Presidente della sezione di Belpasso dell’Archeoclub), contenuta all’interno della raccolta “Anime inquiete”.

L’evento, a cura della testata giornalistica Freepressonline, sarà ripreso dal Direttore Salvatore Giuffrida. A moderare l’incontro i giornalisti Daniele Lo Porto e Chiara Lucia Germenà.

Redazione