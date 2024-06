Il giovane attivista ambientale Sebastian Colnaghi, 23 anni, è stato recentemente intervistato dal settimanale Grazia in uno speciale dedicato agli oceani. L’articolo, intitolato “Noi, paladini della bellezza sommersa”, esplora la passione di Colnaghi per la salvaguardia dei mari e la sua missione di sensibilizzare il pubblico sul rispetto della natura.

Nell’intervista l’ambientalista siracusano racconta la sua affascinante storia d’amore per il mare iniziata sin dall’infanzia in Sicilia. “Fin da piccolo ho amato il mare. Vivendo in Sicilia ogni giorno ero in acqua” afferma Colnaghi. La sua dedizione lo ha portato a raccogliere plastica in giro per le spiagge e a documentare la biodiversità marina attraverso video educativi su piattaforme come Instagram e YouTube.

Sebastian Colnaghi utilizza la sua influenza sui social media per promuovere pratiche sostenibili ed educare il pubblico sui misteri e le meraviglie dei fondali marini. La sua esperienza personale di apnea e le sue iniziative per ripulire i mari dalla plastica sono un chiaro esempio di come la passione individuale possa tradursi in un impatto positivo globale.

Nell’intervista su Grazia, Colnaghi ha anche condiviso il suo lavoro di sensibilizzazione nelle scuole, organizzando weekend dedicati alla pulizia delle coste e promuovendo la consapevolezza ambientale tra i giovani.

Un altro punto saliente dell’articolo è il contributo di Alessia Zecchini, famosa apneista, che ha dichiarato: “Solo lì mi sento in pace con me stessa”. Racconta l’atleta, che da poco ha stabilito un nuovo record a meno 104 metri senza attrezzi: “Sono appena rientrata dalle Filippine ed è triste vedere in mare sempre più plastica. Negli anni ho visto cambiare i fondali, in molti posti i coralli sono morti. Dobbiamo avere più cura degli oceani. Quel blu che mi circonda e mi abbraccia quando mi tuffo sott’acqua è una sensazione meravigliosa”.

Il settimanale Grazia, noto per la sua attenzione alle storie di cambiamento e di ispirazione, ha scelto di mettere in luce l’importante lavoro di Colnaghi, riconoscendo il valore delle sue azioni per la protezione dell’ambiente marino. L’articolo completo è disponibile nel numero speciale “Oceani” di Grazia, attualmente in edicola.

Redazione