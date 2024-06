Mercoledì 5 giugno alle ore 18:30, la suggestiva “Villa Bellini” di Catania farà da cornice alla celebrazione del 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Per l’annuale evento sarà schierato un Reparto di formazione, rappresentativo dell’Arma territoriale di tutte le singole specialità dell’Arma presenti nella Provincia etnea e composto dai militari del 12° Elinucleo Carabinieri di Catania – Fontanarossa, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, dalla Squadra “Artificieri Antisabotaggio”, dal “Nucleo Cinofili”, dalle “Aliquote di Primo Intervento – API”, “Sciatori Rocciatori” e dai Carabinieri Forestali.

Saranno inoltre presenti alla celebrazione i gonfaloni del Comune, della Città Metropolitana di Catania e il labaro dell’Istituto “Nastro Azzurro”, nonché le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari e l’Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante la cerimonia, il Comandante Provinciale di Catania, Colonnello Salvatore Altavilla, alla presenza delle Autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, riepilogherà gli importanti risultati conseguiti dall’Arma sul territorio della provincia etnea, procedendo alla consegna delle ricompense ai Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, della Tenenza di Misterbianco, delle Stazioni di San Giovanni La Punta, Sant’Agata Li Battiati e Calatabiano, distintisi in operazioni di servizio e attività di salvataggio a favore di cittadini.

Tra i riconoscimenti per i militari “vittime del dovere”, anche il premio intitolato alla memoria del “Gen. di Brigata Francesco Friscia”, Medaglia d’Argento al Valor Militare, che sarà consegnato dalla figlia del caduto, Sig.ra Gisella Friscia, ad un militare dell’Arma che si è particolarmente distinto in occasione di un servizio a favore della comunità.

Un particolare momento di solennità sarà infine rappresentato dalla lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nonché dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Teo Luzi.

Sempre in relazione alla ricorrenza della “Festa dell’Arma”, inoltre, cittadini e turisti da oggi potranno ammirare presso l’Aeroporto di Catania Fontanarossa, nella zona arrivi, una mostra in cui sono esposte 12 fotografie iconiche della grandezza di 1,50 m x 1 m, raffiguranti l’impegno dei Carabinieri a Catania e su tutto il territorio nazionale, al servizio della popolazione. Inoltre, i maxi-schermi sia all’interno dell’Aeroporto che nei Centri Commerciali della provincia etnea proietteranno un video istituzionale celebrativo del 210° Annuale di Fondazione.

L’Arma dei Carabinieri celebra la propria festa il 5 giugno, in ricordo del 5 giugno 1920, data in cui la Bandiera della “Benemerita” fu insignita della 1^ Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale, con la seguente motivazione: “Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d’Italia”.

