Ci sarà anche l’ex Primo Ministro della Slovenia Alojz Peterle al concerto-evento dell’Istituto comprensivo “Vittorino da Feltre” di Catania (operante in quartieri difficili come Nesima, Monte Po e Nunziatelle), che si svolgerà domani 7 giugno 2024, alle 19.30, presso la chiesa San Domenico del capoluogo etneo. “Una presenza molto prestigiosa, quella dell’ex Primo ministro sloveno – dice la Dirigente scolastica Loredana Argentino – il quale, attraverso il linguaggio musicale, unirà virtualmente ‘Noi’ con l’Europa”.

Con il prezioso contributo della professoressa Simona Pavia, per questa manifestazione la scuola ha approntato un parterre di ospiti di grande autorevolezza. Sono stati invitati Maria Carmela Librizzi (Prefetto di Catania), Giuseppe Bellassai (Questore di Catania), Salvatore Altavilla (Comandante Provinciale Carabinieri), Giuseppe Meliadò (Presidente della Corte d’Appello di Roma), Paolo La Greca (vicesindaco del comune di Catania), Andrea Guzzardi (assessore alle Politiche Scolastiche del comune di Catania), Alessio Puglisi (vicequestore di Catania), Massimo Florio (Maresciallo della Stazione dei Carabinieri Nesima) ed altre autorità religiose e dirigenti scolastici.

“Un concerto-evento – spiega ancora Argentino – che rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica promosse dall’Osservatorio n.6 di Catania, di cui la nostra scuola è da anni capofila. L’istituto ha sempre organizzato occasioni che hanno dato l’opportunità ad alunni e genitori di mettere in luce quello che con dedizione e costanza hanno seminato da molto tempo”.

Tutti i plessi dell’Istituto sono infatti dotati di ampie aule per attività curricolari come l’aula laboratorio Artistico-Espressivo, l’aula di Informatica, l’aula laboratorio Scientifico, gli spazi per attività individualizzate di recupero e/o di potenziamento, la biblioteca, la palestra, gli ampi spazi verdi, l’ambulatorio.

“Sin dalla sua fondazione – prosegue la dirigente del “Vittorino da Feltre – la nostra istituzione svolge progetti di apprendimento, in orario scolastico ed extrascolastico, che si rivolgono agli alunni che frequentano i nostri corsi. Abbiamo proposto, nel corso del tempo, un’esperienza di scoperta dell’istruzione che permette di salvare e sviluppare tutte le capacità necessarie per la propria crescita culturale. In questo modo, vivere la scuola è diventato un prezioso strumento di crescita e di stimolo all’apprendimento, nel rispetto delle fasi evolutive, favorendo la conoscenza e l’espressione di sé e la relazione con l’altro”.

Nel corso dell’evento-concerto, i ragazzi dedicheranno una canzone alla dottoressa Francesca Gibellino, venuta a mancare da poco: pneumologa, allergologa e ricercatrice, la professionista si è molto occupata dei bambini con studi approfonditi e specifici nel settore.

Il “Vittorino da Feltre”, istituto ad indirizzo musicale, “ha sempre cercato di promuovere e valorizzare i giovani talenti raggiungendo importanti traguardi nell’ambito di diversi concorsi”, spiega la dirigente.

L’Orchestra è formata dagli alunni di scuola secondaria di primo grado, composta dalle seguenti sezioni: flauti, chitarre, corni, tastiere e percussioni.

Il direttore è il prof. Domenico Testaì, docente di flauto traverso. La prof. Alvise Chisari è la docente di pianoforte, il prof. Vincenzo Maugeri, docente di chitarra, il prof. Alessandro Sanfilippo, docente di corno francese.

Il Coro adulti è composto da docenti e genitori ed è diretto, anche questo, da Domenico Testaì.

Il Coro alunni è formato dagli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado ed è diretto dalla Prof.ssa Soprano Ilenia Leonardi.

