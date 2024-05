L’associazione Civitas di Randazzo (Catania) invita cittadini ed istituzioni a partecipare alla “Giornata della legalità” che si svolgerà nel periodo in cui ricorre il trentaduesimo anniversario della strage di Capaci (23 maggio), in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Di Cillo e Rocco Schifani. Una manifestazione che nella cittadina catanese, quest’anno, ricopre un particolare significato per il recente scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale deciso dal Consiglio dei ministri.

“Nella ricorrenza della ‘Giornata della Legalità 2024’ – si legge nel comunicato firmato dal presidente del sodalizio Domenico Palermo – commemoreremo tutte le vittime di mafia, da quelle della strage di Capaci e di Via D’Amelio fino ai randazzesi Antonio, Pietro e Salvatore Spartà, con una serie di iniziative volte a rammentare l’attualità dell’impegno contro le organizzazioni criminali che minano la nostra convivenza civile e democratica”.

“Saremmo grati perciò – è scritto nella nota – della partecipazione delle SS.LL. alle iniziative promosse insieme con l’lstituto Comprensivo ‘De Amicis’ e le Associazioni ‘ll Bucaneve’ e ‘Randazzo in Fiore’, con il patrocinio del Comune di Randazzo”.

Questi i momenti significativi:

Lunedì 20 maggio: Flashmob in Piazza Loreto.

Martedì 21 maggio: Proiezione del cortometraggio “Rosso Bucaneve”.

Mercoledì 22 maggio: Inaugurazione del Giardino dei Giusti.

Giovedì 23 maggio: Spettacolo teatrale “Libere” della compagnioa Schizzid’Arte presso l’ex Cinema Moderno.

Agli eventi sono stati invitati i componenti della Commissione straordinaria del Comune di Randazzo, i responsabili dei Settori municipali, i comandanti della Compagnia e della Stazione Carabinieri, il comandante della polizia Municipale, i Dirigenti degli Istituti scolastici, i parroci, il comandante del distaccamento della Polizia Stradale, il comandante del distaccamento dei Vigili del fuoco, il dirigente del Centro per l’impiego, il comandante del distaccamento dell’Azienda foreste demaniali, il parroco della Chiesa Anglicana, i presidenti delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore, gli organi di informazione.

Redazione