A Paternò (Catania) il sindaco Nino Naso è indagato per concorso in scambio elettorale politico-mafioso e al tempo stesso, per il prossimo 23 maggio, organizza una manifestazione per ricordare le vittime della strage di Capaci: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Ne dà notizia il Partito democratico locale che bolla la presenza di Naso come “inopportuna”.

“Stupisce e lascia letteralmente sgomenti ciò che succede in queste ore a Paternò”, scrive in una nota il Pd.

“L’amministrazione comunale – afferma il partito di Elly Schlein – annuncia per il 23 maggio la marcia della legalità in occasione del 32° anniversario della strage di Capaci. Si resta basiti perché all’iniziativa prenderà parte anche il primo cittadino, Nino Naso, indagato per un reato particolarmente infamante, quello di concorso in scambio elettorale politico mafioso”.

“Siamo garantisti – afferma Salvatore Leonardi, segretario del Circolo del Pd di Paternò – e non vogliamo entrare nel merito giudiziario della vicenda, ma certamente riteniamo che sul piano dell’opportunità e del buon gusto è assolutamente inappropriato che Naso, con assoluta faccia tosta, presenzi ad un evento del genere in cui si commemorano eroi che hanno contrastato, a prezzo della loro stessa vita, la criminalità mafiosa”.

L’evento dal titolo “La via della legalità” sarà articolato in due momenti. Il primo la mattina con “La marcia della legalità”, il secondo nel pomeriggio con il dibattito “Le vie della legalità”.

Tutto avrà inizio alle 9 del 23 maggio con il ritrovo dei partecipanti in piazza della Regione. Alle 9,30 organizzazione e partenza del corteo. Il percorso prevede il passaggio dalle vie Emanuele Bellia, Giovan Battista Nicolosi, Vittorio Emanuele, Monastero, con arrivo in piazza Umberto.

Alle 18 il dibattito presso la biblioteca Giovan Battista Nicolosi. La manifestazione prevede il saluto del sindaco Nino Naso e l’intervento di Giuseppe Torrisi, avvocato e neo assessore alla Legalità, Domenico Platania, già Pretore di Paternò e magistrato di Cassazione, Tommaso Rao Luca Ciliberto, avvocato e giornalista. Modera Francesca Coluccio, assessore alla Pubblica istruzione.

Redazione