“PATERNO’ NON E’ COSA VOSTRA”. Questo il tema dell’incontro -dibattito organizzato dal fronte progressista di Paternò (Pd, Movimento 5 Stelle e Verdi-Sinistra) in occasione del trentaduesimo anniversario della Strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, per interrogarsi sul presente e sul futuro di questa comunità balzata ancora una volta agli onori della cronaca.

Una manifestazione che si svolgerà Giovedì 23 Maggio, alle 18, presso Palazzo Alessi. Interverranno Adriana Laudani, avvocato e presidente dell’Associazione Memoria e Futuro, ed Enzo Guarnera, avvocato e presidente dell’Associazione Antimafia e Legalità. Modererà i lavori il giornalista Luciano Mirone, direttore di questo giornale.

L’evento si svolge dopo i recenti fatti che hanno portato ad una indagine (presunto voto di scambio politico-mafioso) nei confronti del sindaco di Paternò (Catania), Nino Naso (e di qualche assessore), che proprio nella stessa data ha organizzato una giornata sulla legalità (la mattina una marcia, il pomeriggio, allo stesso orario, una conferenza nella biblioteca comunale) per ricordare il sacrificio delle vittime di Capaci.

“Il 23 Maggio, anniversario della morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani – si legge in una nota diffusa dal segretario del Partito democratico di Paternò, Salvatore Leonardi – , per rompere l’assordante silenzio delle istituzioni cittadine sulle vicende politico-giudiziarie che riguardano il sindaco e due assessori, di cui uno dimessosi, della sua giunta. Per denunciare l’atteggiamento inopportuno e protervo del primo cittadino, PD , 5stelle e Verdi/Sinistra saranno a palazzo Alessi insieme alle deputazioni ed agli organismi di Partito”.

Redazione