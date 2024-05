“Noi cittadini di Trabia (Palermo) e genitori dei piccoli che frequentano l’asilo nido Flora Camarda, ci troviamo di fronte a una situazione allarmante: la minaccia imminente di chiusura dell’UNICO asilo nido presente nel nostro paese”, si legge nell’incipit della petizione online lanciata 2 giorni fa su Change.org e che ha già raccolto quasi mille firme.

“Con questa petizione, si chiede così alle istituzioni di Trabia e non, di aiutarci e sostenerci per garantire la continuità e la sopravvivenza dell’asilo nido, che attualmente conta più di 50 BAMBINI. La chiusura di questa struttura non è solo un problema per le famiglie, ma rappresenta una profonda violazione dei diritti dei nostri bambini e un ostacolo per il diritto al lavoro delle donne”, sono le ragioni di promotori e firmatari dell’appello”.

Ripercorrendo le vicissitudini che hanno interessato l’asilo, e che sono riassunte nel testo integrale della petizione online, i promotori spiegano che “il 18.02.2022, il sindaco di allora, rag. Leonardo Ortolano, scriveva all’ ASP di Palermo, dando loro la disponibilità nel cedere la struttura dell’asilo nido per 50 anni affinché si realizzasse una casa di comunità. Così con la delibera G.M. 15 del 21.02.2022, il Comune cambiava la destinazione d’uso dell’asilo nido per fare la casa di comunità. Il 30.06.2022, il commissario straordinario che amministrava il comune, dott. La Rocca, portò avanti l’anzidetta volontà politica, firmando il contratto di comodato d’uso gratuito dell’asilo nido all’ ASP (registrato il 26.10.2022). Successivamente, il 10 agosto 2023, il comune con la nuova amministrazione con sindaco dott. Francesco Bondì ricevette una lettera dall’ ASP con la quale venne richiesta la consegna dell’asilo nido, così che la ditta aggiudicante i lavori di adeguamento della struttura potesse procedere. Con delibera di G.M. n. 93 del 07.09.23 il Comune di Trabia ha inviato comunicazione di disdetta anticipata del contratto di affidamento in concessione del servizio asilo nido e di concessione in uso dell’edificio “Flora Camarda”, avvalendosi dell’art. 27 del Capitolato di Appalto. Si è riusciti così a trovare un accordo con una proroga temporanea tra le parti in causa ( Coop. Nuova Generazione – Comune di Trabia) affinchè il servizio potesse continuare sino alla conclusione dell’anno scolastico previsto per il 30.06.2024, rinunciando anche al procedimento pendente presso il TAR Palermo.”

“Tale decisione non solo priverebbe i nostri bambini, dai zero ai tre anni, di un fondamentale percorso educativo, ma comporterebbe anche gravi difficoltà per le famiglie”, affermano gli autori della petizione. “L’asilo non è solo un luogo dove i nostri bambini imparano e si divertono, ma è anche un luogo sicuro e un punto di riferimento fondamentale per i genitori che lavorano. La sua chiusura significherebbe mettere in grave difficoltà molte famiglie, soprattutto le madri, si troverebbero costrette a mettere da parte il proprio lavoro o gli studi per prendersi cura dei propri figli.”

Per questo “chiediamo il supporto e l’aiuto da parte delle istituzioni per impedire tale chiusura”, scrivono. “La mancanza di intervento e di sostegno ci lascia completamente soli e senza alcuna prospettiva. Nonostante la chiusura di tale struttura sia nota da molto tempo e sia stata costruita proprio a tale scopo, con tutti i servizi e tutti gli spazi necessari per far trascorrere in piena serenità e sicurezza le giornate ai nostri bambini”, concludono.

Nella foto: l’unico asilo nido di Trabia (Palermo)

