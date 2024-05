“La morte di un paziente gelese che necessitava dell’elisoccorso urgente da Gela, con quest’ultimo indisponibile per la mancata illuminazione della pista, è un fatto gravissimo. Da uomo delle istituzioni ho il dovere di rivolgere ai congiunti della vittima il mio sincero abbraccio, ma si tratta di un fatto inaudito per il quale chiedo un intervento immediato alla Regione Siciliana, le somme per la messa in sicurezza della pista sono già in bilancio”.

Lo dichiara il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola. Proprio Di Paola nella scorsa finanziaria era riuscito a far appostare delle somme al bilancio regionale per la messa in sicurezza dell’elistazione dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela.

“Nella finanziaria approvata a gennaio 2024 – spiega Di Paola – dopo accorati appelli anche in sinergia con l’ASP territoriale, sono riuscito a far destinare somme utili alla messa in sicurezza della pista, ma non c’è traccia dell’inizio dei lavori”.

Redazione