“Veglia per la democrazia”, è il titolo della manifestazione organizzata a Catania dal movimento CittàInsieme che si svolgerà in occasione del trentaduesimo anno della strage di Capaci. L’appuntamento è per giovedì 23 maggio 2024 alle 20 presso il piazzale Oscar Romero (antistante la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo) e vedrà la partecipazione del Coro polifonico ”Imago Vocis”*, del gruppo musicale ”Riflessi Sonori”, dell’ex presidente della Commissione antimafia regionale Claudio Fava, oltre che di Aldo Toscano, degli studenti dell’I.T. “Archimede” di Catania e del Maestro Agatino Scuderi coi suoi Allievi.

“Per il trentaduesimo anno consecutivo – si legge nella nota -, anche quest’anno CittàInsieme organizza un momento di ricordo di tutte le vittime di mafia. L’iniziativa anche quest’anno sarà dedicata a ‘vegliare sulla nostra democrazia’ per la cui difesa tanti hanno sacrificato la loro vita e che oggi più che mai ha bisogno di essere difesa e vissuta”.

“Ricordare davvero le vittime di mafia – è scritto nel documento – significa infatti ‘partecipare’, farsi sentire, coltivare il rispetto per gli altri, non spegnere mai il ‘coraggio’ di dire la verità, non avere paura di dire che il re è nudo”.

“Sono invitati – conclude il comunicato – tutti coloro che non vogliono perdere il ‘vizio della memoria’, lo ‘spirito critico’ e la virtù della libertà”.

