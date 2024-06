Un “grande polmone verde” con percorsi per cicli e pedoni su un’area di 35 mila metri quadrati per ridare dignità al vecchio quartiere San Berillo di Catania, che da decenni versa in uno stato di abbandono e di degrado. E’ quanto si ripromette la giunta comunale che ha deliberato il progetto definitivo denominato “Completamento piano di riqualificazione San Berillo/Parco Urbano Piazza della Repubblica, Via Maddem, P.zza Grenoble”, per un importo complessivo di 12 milioni di euro di cui 7,2 mln per lavori, inserito nel Pnrr e finanziato tra i Progetti Urbanistici Integrati dell’area Metropolitana di Catania.

L’ambito d’intervento interessa una superficie di circa 35 mila metri quadrati, ed è parte del quartiere San Berillo, che nello specifico comprende l’area di Piazza della Repubblica, Piazza Grenoble, di Via Teocrito e di Via Maddem, parte del Corso Sicilia, da via Luigi Rizzo a via Ventimiglia, attualmente utilizzata come parcheggio e area di accesso al mercato di Piazza Carlo Alberto.

Una zona attualmente degradata che richiede una riqualificazione da diversi anni, con la conservazione e il restauro del patrimonio storico, la gestione del traffico e la promozione di uno sviluppo sostenibile integrato, che tenga conto delle esigenze della comunità locale, delle istituzioni e dei visitatori.

I principali obiettivi previsti dal progetto si riassumono nella realizzazione del grande “polmone verde” e la nuova rete di percorsi ciclabili e pedonali; la rivisitazione della sezione stradale di Corso Sicilia e la riqualificazione di aree marginali di via Monsignor Ventimiglia.

“Secondo le previsioni – si legge nella nota dell’Amministrazione comunale – dopo la redazione del progetto esecutivo e l’espletamento delle procedure di gara, i lavori dovrebbero avere inizio all’inizio del nuovo anno e concludersi, comunque prima della fine del 2026”.

“In alcune delle zone contigue al progetto deliberato – scrive l’Amministrazione comunale – sono previsti altri interventi di rigenerazione urbana già progettati e finanziati sempre nell’ambito dei PUI per la piazza Turi Ferro (ex Spirito Santo), via Pistone, via Delle Finanze e piazza Pietro Lupo.