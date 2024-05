Dopo appena un mese di scavi, a quota 120 metri di profondità, la trivella ha intercettato quella riserva d’acqua sotterranea che gli esperti avevano individuato per risolvere definitivamente il problema della sete a Bronte (Catania).

Completati i lavori di scavo, una grossa pompa è stata inserita nel pozzo e questa mattina, in un clima di festa, è stata fatta sgorgare l’acqua. “Un momento storico, quasi epocale – si legge nel comunicato dell’Amministrazione comunale -, inseguito da decenni ed adesso realizzato per la gioia del sindaco Firrarello”

“Ricordo – afferma il primo cittadino – che quando arrivai a Bronte 60 anni fa i cittadini soffrivano veramente la sete. Da allora è stato fatto un grande lavoro. Il sindaco Pino Franchina realizzò il primo pozzo, Turi Leanza il secondo pozzo in contrada Musa. Adesso abbiamo scavato il terzo pozzo, sempre a Musa, che risolverà i problemi idrici di Bronte”.

Ringrazio coloro che si sono impegnati. – continua – Ringrazio la famiglia Fallico per averci ceduto questo terreno, ma voglio ricordare il prof. Aureli che, molti anni fa, ci disse che in contrada Musa avremmo trovato tutta l’acqua che volevamo. Siamo riusciti a prelevarla”.

Presenti il vicesindaco Salvatore Pizzuto, l’assessore Angelica Prestianni e diversi consiglieri comunali. Con loro numerosi componenti dell’Ufficio tecnico, fra cui il geometra Antonella Schilirò, responsabile della sicurezza dei lavori, le imprese Soter e Iraci, numerosi cittadini, ex sindaci, rappresentanti di circoli ed associazioni e il deputato nazionale, on. Giuseppe Castiglione: “Oggi è una giornata di festa soprattutto per i brontesi che per 30 anni hanno inseguito questo sogno. – ha affermato Castiglione – Nel momento in cui la Sicilia viene segnalata tra le 3 grandi regioni, assieme ad Algeria e Tunisia, a rischio siccità assoluta, questa è una bellissima notizia, frutto dell’impegno dell’amministrazione comunale. Questo – conclude – è un esempio di utilizzo proficuo delle risorse pubbliche. Questo pozzo adesso è patrimonio della comunità”.

Presente anche il già sindaco ed oggi consigliere comunale, Graziano Calanna: “Chiunque – ha affermato – abbia ricoperto cariche istituzionali a Bronte sa quanto importate sia quest’opera per la Citta”.

I DATI TECNICI DEL POZZO. “Abbiamo – spiega il geometra Nino Saitta, responsabile del settore Urbanistica del Comune – scavato fino a 180 metri di profondità, ma a quota 120 abbiamo trovato l’acqua. Adesso la pompa è stabile a 170 metri, riuscendo a tirar su circa 40 litri di acqua al secondo”.

“C’è un vero e proprio serbatoio d’acqua sotto i nostri piedi. – aggiunge l’ing. Salvatore Caudullo responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune – Adesso comincia il lavoro per portare quest’acqua nelle case dei brontesi”.

Non trattengono la gioia neanche il vicesindaco Salvatore Pizzuto e l’assessore Angelica Prestianni: “Oggi è una giornata importantissima per la nostra Comunità. – ha affermato Pizzuto – Ricordo ancora l’inaugurazione del secondo pozzo Musa con l’indimenticato Turi Leanza. Adesso abbiamo inaugurato il terzo”.

“L’acqua è vita e salute e dobbiamo ringraziare l’Etna che ci fornisce questo bene prezioso”, ha detto l’assessore Prestianni.

Nella foto: il momento in cui è sgorgata l’acqua dal terzo pozzo scavato a Bronte (Catania), che secondo gli amministratori, risolverà definitivamente il problema idrico

