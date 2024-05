La piazzetta della villa comunale di Belpasso (Catania), accanto alla Posta centrale, si rifà il look attraverso una ripavimentazione in bocciardato lavico al posto delle vecchie mattonelle di porfido. Si tratta di “una riqualificazione – dice il sindaco Carlo Caputo – che ha il fine di valorizzare quello spazio nel quale è ubicata una fontana d’arte, cornice perfetta per la scultura in pietra lavica del maestro Yoshin Ogata, intitolata ‘Cerchi d’Acqua’, creata durante il II Simposio di scultura organizzato dall’Amministrazione comunale”.

Gli interventi di riqualificazione sono inseriti all’interno del progetto dei Cantieri Lavoro, destinati ai disoccupati del territorio e finanziati dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro (fondo POC 2014/2020, avviso n. 2/2018).

“Questi finanziamenti ci arrivano grazie alla nostra partecipazione al bando del 2018 – seguita Caputo -Recentemente il bando era stato riaperto (con scadenza settembre 2023) per permettere ad altri Comuni di partecipare e al fine di dare un’opportunità lavorativa a chi al momento si trova senza occupazione”.

“I lavori – prosegue il sindaco – procedono veloci grazie alla presenza di circa dieci operai, tra quelli rientranti nel progetto dei cantieri e gli operai specializzati che li affiancano. La data di conclusione della riqualificazione è prevista per la fine del prossimo luglio”.

“Nell’attesa di vedere la nostra bella piazza risplendere, ci scusiamo per i piccoli disagi”, conclude il primo cittadino.

Nella foto: i lavori in corso della piazza

Redazione