“Abbiamo firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Belpasso (Ctania, la Parrocchia Maria Santissima Immacolata, il Comitato Cittadino Festa di Santa Lucia, il Circolo Cittadino Santa Lucia, la Fondazione Carri di Santa Lucia, la Protezione Civile , la Fraternita Misericordia, la Pro Loco e la Fondazione Margherita Bufali, in vista dell’arrivo a Belpasso delle Sacre spoglie di Santa Lucia”. Lo dichiara il dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Il corpo della martire siracusana, che si trova custodito nel Santuario di Santa Lucia a Venezia, arriverà nell’Isola – dopo dieci anni – il prossimo 14 dicembre. Una visita attesa, che arriva nell’Anno Luciano indetto dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, lo scorso 13 dicembre 2023 e che si concluderà proprio con l’arrivo del corpo della Santa nel prossimo dicembre.

Il programma prevede che le spoglie di Santa Lucia siano a Siracusa dal 14 al 26 dicembre. Poi saranno traslate il 26 nella chiesa di Carlentini, nel Siracusano. Il 27 arriveranno a Belpasso per restare fino al 28 pomeriggio e da qui nella Cattedrale di Catania, dove resteranno fino al 29 dicembre. Il 30 le spoglie ripartiranno per Venezia.

“Belpasso si prepara così ad accogliere al meglio la sua Santa Patrona”, dice il sindaco. “La condivisione di intenti, tra queste realtà, ci aiuterà a collaborare in modo costruttivo, e soprattutto in sicurezza, coordinando al meglio tutti gli aspetti organizzativi che riguardano la straordinaria visita a Belpasso delle Sacre spoglie della nostra Santa. Abbiamo dato il via a qualcosa di veramente importante per un evento che tutti attendiamo con trepidazione”.

“Ringrazio l’assessore Tony Di Mauro – seguita il primo cittadino – che sta coordinando l’organizzazione e tutti coloro i quali hanno sottoscritto il protocollo: il Sac. Nunzio Mauro Can. Chirieleison, Parroco della Chiesa Maria SS Immacolata; Orazio Leotta, Presidente Vicario del “Comitato Cittadino Festa di Santa Lucia”; Alfio Consoli, Presidente del “Circolo Cittadino Santa Lucia; Antonino Girgenti, Presidente della “Fondazione “Carri di Santa Lucia”; Alfio Platania, coordinatore del gruppo comunale volontari della Protezione Civile Belpasso; Vito Zappalà, Governatore della Fraternita di Misericordia Belpasso; Tony Carciotto, Presidente Associazione Pro Loco Belpasso; Luciano Signorello, Presidente della Fondazione “Margherita Bufali”; Alberto Consolo e Giuseppe Recupero referenti della segreteria”.

Nella foto: la statua di Santa Lucia, patrona di Belpasso (Catania)

