Quindici anni. Questa l’età della Scuola di musica del “Lennon Club”, l’associazione di Belpasso (Catania) che organizza il fatidico “Lennon Festival” (più “anziano” di alcuni anni rispetto alla Scuola) riservato ai musicisti emergenti, che ogni anno fa parlare di sé in Italia e all’estero.

“Siamo orgogliosissimi del percorso svolto finora – dice Carmelo Paladino, fondatore e “anima” del Lennon Club – , e vorremmo festeggiarlo con tutti i nostri amici, collaboratori e in generale con tutte le meravigliose persone incontrate in questi anni”.

“Siamo sempre buttati a capofitto sul lavoro – prosegue Paladino – e di recente non abbiamo avuto tempo per festeggiare adeguatamente, complice anche l’ormai passato periodo pandemico. Ma ora è giunto il momento, e lo faremo nel modo che più ci piace: suonando!”.

Appuntamento Sabato 1 giugno 2024 al Parco Urbano Belpasso per la festa del Lennon Club, “che vedrà sul palco la fantastica party band GYLDAC e in apertura le band dei nostri insegnanti”. Seguiranno anche altre sorprese. “Seguiteci – conclude Carmelo – per saperne di più! Segnate la data e festeggiate con noi”.

Redazione