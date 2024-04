La Lega siciliana lancia l’allarme per il “rischio di disastro ecologico” a Palermo, precisamente per la discarica di Bellolampo, ubicata a pochi chilometri dal capoluogo siciliano, e contemporaneamente spinge per la realizzazione dei due inceneritori nell’Isola.

“Quanto sta avvenendo alla discarica di Bellolampo è allarmante”, afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Assemblea regionale siciliana, che teme “il rischio di disastro ecologico se entro pochi giorni non verrà messa a disposizione la seconda tranche della settima vasca per lo smaltimento dei rifiuti”.

“Anni di ritardo e responsabilità gravi sulla raccolta differenziata – dice Figuccia – pesano tristemente sulla città di Palermo. Auspico che il progetto di realizzazione del nuovo termovalorizzatore vada in porto presto perché costituirebbe un’ancora di salvataggio fondamentale per l’igiene ambientale di Palermo e di gran parte del territorio siciliano”.

Nella foto: la discarica di Bellolampo, vicino Palermo

Redazione