“No a un progetto vecchio e inutile, sì a opere che servono. In centinaia abbiamo partecipato alla manifestazione contro la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, con noi anche il presidente Giuseppe Conte”. Lo afferma in una nota la senatrice siciliana del Movimento 5 stelle Ketty Damante.

“Le famiglie che dovrebbero andare via dalle loro case per far posto ai piloni del ponte sono preoccupate soprattutto perché lasciate senza informazioni. Cittadine, cittadini e associazioni che – aggiunge Damante – stanno vivendo sulla loro pelle la decisione nefasta del Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini di costruire un’opera miliardaria e, soprattutto, inutile per l’isola. Alla Sicilia servono autostrade moderne, collegamenti efficienti, non un ponte che la colleghi con la penisola senza ulteriori e fondamentali infrastrutture. Un progetto nato vecchio che è stato ripresentato con le stesse criticità del passato e che serve a far lavorare i soliti noti”.

“Con i governi Conte – seguita lo senatrice del M5S – avevamo destinato 1,3 miliardi di euro per la Ragusa-Catania, ma il commissario straordinario Renato Schifani ha speso solo lo 0,1% delle risorse. Di questo passo sarà pronta nel 2050″.

“E’ questa l’idea che la destra ha delle nostre infrastrutture – conclude Damante -: costruire un’opera inutile con fondi sottratti dal Fondo di coesione di Sicilia e Calabria? Il nostro ‘no’ non è ideologico, ma è contro questa opera senza capo né coda. Siamo sempre stati favorevoli e ci siamo impegnati per opere efficienti e realmente utili alla Sicilia e al Paese. Si parta da qui”.

Nella foto: il plastico del progetto del Ponte sullo Stretto

Redazione