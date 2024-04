Giuseppe Conte sarà a Messina lunedì 15 aprile per incontrare i cittadini dopo l’avviso di avvio del procedimento di espropriazione, in vista dell’annunciata approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. “La visita del leader del MoVimento 5 Stelle – recita il comunicato – in questa data assume una valenza estremamente importante, perché sabato 13 aprile scadono i termini per la presentazione delle osservazioni al procedimento di valutazione d’impatto ambientale e, dunque, sarà possibile conoscere le contestazioni proposte dai soggetti portatori d’interesse”.

“Inoltre, martedì 16 aprile – seguita la nota degli organizzatori – , presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si riunirà la Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto, a cui parteciperanno i Sindaci di Messina e Villa San Giovanni, con il compito di difendere i loro territori”.

Questo il dettaglio del programma:

Alle 16.30 in Via Circuito, 135 – Torre Faro (di fronte al ristorante Gitano’s), sui luoghi oggetto di espropriazione e dove dovrebbe sorgere il pilone, l’Avv. Carmelo Briguglio, unitamente a una delegazione di espropriati, illustrerà sul posto quanto prevede il progetto e le abitazioni che dovranno essere demolite.

A seguire, dalle 17:30, il Capo Peloro Hotel ospiterà un incontro pubblico al quale parteciperanno i rappresentanti dei principali comitati cittadini contrari alla realizzazione dell’opera, il “Comitato Invece del Ponte” con Elio Conti Nibali e Sergio De Cola e il “Comitato No Ponte Capo Peloro” con Mariella Valbruzzi, del WWF con Aurora Notarianni, di Legambiente, con Anna Giordano e l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti.

L’incontro sarà aperto dagli interventi dei deputati Antonio De Luca, Capogruppo M5S all’Assemblea Regionale Siciliana e Nuccio Di Paola, coordinatore regionale M5S e della senatrice Barbara Floridia, Presidente Commissione Vigilanza Rai. Concluderà l’assemblea il Presidente Giuseppe Conte.

Si segnala, inoltre, che nella giornata di domenica 14 aprile dalle 10.30 alle 12.30, è in programma a Torre Faro, in Piazza dell’Angelo, un banchetto informativo organizzato sempre dal Movimento 5 Stelle di Messina e rivolto ai cittadini coinvolti dagli espropri.

Nella foto: il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte

Redazione