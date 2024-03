“Sono contro la trascrizione delle famiglie omogenitoriali nelle anagrafi comunali e trovo che la mozione approvata ieri all’Assemblea regionale siciliana sia solo il frutto dell’ennesima esibizione della sinistra e di qualche deputato raccogliticcio al di fuori di quel perimetro, che pensano che i figli possano essere inseriti in famiglia ibride, dove non c’è la mamma e il papà”.

Lo dichiara Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana e questore all’Ars.

“Sono contro – spiega Figuccia – e mi batterò affinché mai si possa arrivare a questa aberrazione. Condivido la possibilità che due persone dello stesso sesso possano vivere insieme con una unione civile registrata, ma che a questi possono essere affidati o riconosciuti i figli è qualcosa che non sta né in cielo né in terra”.

