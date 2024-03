“Da Schifani davvero una bella ‘sorpresa di Pasqua’. Annuncia nuovi sconti, ma un volo Roma-Palermo arriva a 750 euro… in tariffa economy”. Lo denuncia Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana. Praticamente un bluff, secondo il Partito democratico.

“Le misure annunciate dal presidente Schifani sul caro voli – seguita Catanzaro – sono davvero una bella ‘sorpresa di Pasqua’, sia per gli studenti fuori sede, sia per tutti i siciliani: come già era successo in occasione del primo bonus regionale per gli aeroporti di Roma e Milano, anche adesso che è stato esteso agli altri scali italiani molte compagnie aeree stanno aumentando ulteriormente le tariffe”.

“Basta dire – aggiunge il capogruppo del Pd – che un biglietto di andata e ritorno tra Roma e Palermo a cavallo del weekend di Pasqua arriva a costare con Ita fino a 750 euro in tariffa ‘economy light’, che possono scendere ad ‘appena’ 600 euro con lo sconto della Regione Siciliana che prevede un rimborso massimo di 75 euro a tratta”.

“Vero è – dice Catanzaro – che si trovano anche voli a tariffe inferiori, ma se una compagnia aerea arriva a far pagare una cifra del genere, evidentemente questo bonus sta creando un effetto-boomerang”.

Insomma – conclude l’esponente del Pd all’Ars – ci si ostina a varare misure-propaganda che ingrassano le compagnie aeree ed impoveriscono i cittadini. Complimenti al presidente Schifani, la sua battaglia contro il caro voli la stiamo pagando noi siciliani”.

Nella foto: un biglietto aereo andata e ritorno Roma-Palermo per il periodo pasquale, fornito dall’ufficio stampa del Pd all’Assemblea regionale siciliana

