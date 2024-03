Entusiasmo a mille all’interno del Movimento 5 Stelle siciliano per la candidatura alle elezioni europee di giugno dell’ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, famoso per il famoso Protocollo di legalità contro la mafia per evitare alle organizzazioni criminali di attingere ai finanziamenti europei. Antoci (presente oggi alla Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia organizzata da Libera) parteciperà alla competizione elettorale nelle liste del movimento di Conte nella circoscrizione Sicilia e Sardegna. Questi i commenti dei deputati regionali pentastellati.

“La candidatura di Giuseppe Antoci alle prossime Europee col M5S – dice il coordinatore regionale del M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola – per la circoscrizione isole, è una candidatura forte che, soprattutto, ci riempie di orgoglio. La sua personale storia, quella di un uomo che ancora oggi vive una vita blindata per avere sbarrato la strada al malaffare e avere permesso di assestare pesanti colpi alla mafia dei pascoli, è la plastica testimonianza di una esemplare dirittura morale che non può che fare bene ad una politica sempre più malata, opaca e lontana dai cittadini, che non a caso disertano sempre più numerosi le urne”.

“La sua candidatura – dice il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca – rientra nel solco delle scelte già fatte dal M5S nel recente passato che ci hanno permesso di portare dentro le istituzioni importanti e validissimi soggetti, la cui carriera, dedicata alla lotta al malaffare, può essere certamente una garanzia per i cittadini onesti. Quella dell’ex presidente del parco dei Nebrodi è una candidatura forte e altamente simbolica che conferma che la legalità per noi è un pilatro irrinunciabile. Le azioni a difesa della legalità poste in essere da Antoci, al prezzo di pesanti ripercussioni sulla sua sicurezza personale, quando era presidente del Parco dei Nebrodi – conclude De Luca -, sono sotto gli occhi di tutti e il suo Protocollo della legalità, che è diventato legge dello Stato, è stato apprezzato anche in Europa, dove il Movimento 5 Stelle farà sentire forte la sua voce anche nella prossima legislatura”.

“Accolgo con grande favore la candidatura di Giuseppe Antoci come capolista del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Isole”, fa eco l’eurodeputato siciliano, indipendente del gruppo Greens/EFA, Ignazio Corrao. “Si tratta di una mossa azzeccata per il Movimento 5 Stelle e di un profilo di altissimo livello”.

“Con Antoci – spiega Corrao – condivido un percorso decennale che ci ha condotto a lavorare fianco a fianco a livello europeo per mettere a conoscenza della Commissione Europea e agli altri Paesi di come mafia e organizzazioni criminali abbiano intascato i fondi europei per l’agricoltura. Auguro a Giuseppe un caloroso in bocca al lupo, è un uomo che ha messo a rischio la propria vita per una battaglia che ha colpito dritto al cuore gli interessi della criminalità organizzata”.

Nella foto: l’ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, candidato del M5S alle prossime elezioni europee

