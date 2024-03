Sono delle signore determinate e dolci, che lavorano per il “bene comune” dei loro figli e delle nuove generazioni. È l’associazione Mamme in Comune di Paternò (Catania) che giovedì 14 marzo 2024 alle 18 presso l’ex macello della città etnea festeggerà i 10 anni di attività nel territorio con l’evento sul tema: “Diamo voce alle associa-zioni. Il volontariato energia della democrazia”.

“L’associazione, in realtà – dice la presidente Nerina Palazzolo– , come comitato di mamme è nata qualche tempo prima, quando, per garantire la sicurezza dei figli nelle scuole, ha protestato per le condizioni squallide in cui versavano gli edifici scolastici, acqua che entrava nelle classi, controsoffitti che cadevano sui banchi e tante altre disfunzioni incredibili. Ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo continuato su questa scia costituendoci come comitato e intraprendendo azioni per sensibilizzare la comunità e soprattutto le nuove generazioni”.

Nell’arco di questi 10 anni “tantissime le attività e i successi conseguiti dall’associazione che si è impegnata anche per aiutare la comunità a organizzare eventi che coinvolgessero i più piccoli”.

“Il nostro comitato – continua la presidente – agli inizi della propria attività, si è impegnato anche a organizzare delle sfilate carnevalesche che coinvolgevano i più piccoli del nostro comune. Queste attività hanno avuto un grande successo sia in termini di partecipazione sia nella continuità nel corso degli anni successivi. Da lì abbiamo continuato il nostro impegno di educazione ambientale, educazione civica soprattutto all’interno delle scuole”.

“Per 10 anni – prosegue Palazzolo – abbiamo partecipato alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti e abbiamo avuto la grande soddisfazione di vincere il primo premio in Italia e a Bruxelles per il progetto Differenziamoci come migliore azione in tutta Europa”.

Il 14 marzo verrà premiato un progetto sviluppato e portato avanti da un ente del terzo settore. Un elaborato che verrà scelto fra quelli che rappresentano maggiormente i valori promossi dal comitato: giustizia sociale e ambientale, integrazione e economia circolare.

“Per Mamme in Comune – spiega la presidente – è importante fare rete con la comunità e con le altre associazioni per far sì che gli obiettivi pensati e studiati per il bene comune vengano raggiunti. La serata prevede anche un momento di dibattito, dove interverranno pure altre associazioni che condivideranno le loro riflessioni e le esperienze sul III Settore”.

“Sarà un’occasione – conclude la responsabile dell’associazione – per rinnovare l’impegno di Mamme in Comune. Sono invitate tutte le associazioni, i volontari e i cittadini, per festeggiare insieme e per cercare di costruire un futuro migliore per tutta la comunità. Concluderà la serata un rinfresco, occasione perfetta per condividere momenti di gioia e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo del Comitato nel corso degli anni”.

Nella foto: Paternò (Catania) vista dal castello normanno

Redazione