Il pm del tribunale per i minorenni ha chiesto la condanna a 8 anni di uno dei sette ragazzi del gruppo che a luglio scorso ha stuprato una diciannovenne a Palermo in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il processo si celebra in abbreviato. L’imputato è stato comunque giudicato separatamente dagli altri.

Della violenza, che ha suscitato molto clamore, sono accusati anche Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao, tutti detenuti: pure loro hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato.

Il minorenne era stato arrestato ad agosto: all’inizio era stato affidato a una comunità ma successivamente era tornato in cella per avere pubblicato sui social commenti e video in cui quasi “rivendicava” gli abusi. A suo carico anche una chat in cui ammetteva con un amico che la diciannovenne non era consenziente. La sentenza potrebbe essere emessa già in giornata.

Nella foto: il “branco” accusato di avere stuprato, nel luglio scorso, una ragazza 19enne a Palermo

Ansa