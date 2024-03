È emergenza al cimitero di Giarre per l’assenza di loculi e ipogei per la sepoltura. A segnalarlo ieri, attraverso una nota, i competenti uffici comunali. Esprime grave preoccupazione per la situazione Giovanni Barbagallo, presidente del Consiglio comunale (‘Sud chiama Nord’).

“È allarmante che il comune non disponga più di loculi per la tumulazione dei nostri cari defunti – dichiara Barbagallo – Tale carenza non rischia di diventare solo un problema sociale ma anche igienico sanitario. Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature, è infatti indispensabile evitare gravi ritardi nelle sepolture che rischiano di trasformare la nostra camera mortuaria in un luogo di attesa prolungata. A breve – spiega – la situazione rischia di esplodere in tutta la sua gravità”.

Il presidente lancia un appello al sindaco Leo Cantarella e alla giunta comunale affinché si prendano provvedimenti tempestivi. “L’amministrazione deve assumere decisioni non più rinviabili – prosegue – È doveroso dare la possibilità a chi ha perso un proprio caro di procedere con la tumulazione nel più breve tempo possibile e senza disagi”.

“Per questo mi auguro – conclude il presidente del Consiglio comunale di Giarre – che l’amministrazione prenda in seria considerazione il problema e proceda con la massima urgenza. In questo momento la questione rappresenta una priorità e il Consiglio comunale si impegna a collaborare attivamente per quanto è di sua competenza”.

Nella foto: il cimitero di Giarre (Catania)

Redazione