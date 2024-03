Anche il sindacato catanese oggi è sceso in piazza con lo slogan “In difesa della sanità siciliana”, in contemporanea a tutte le province della Sicilia, per chiedere un sistema sanitario pubblico “efficiente, accessibile a tutti, che garantisca il diritto alla salute a donne e uomini, dai più piccoli ai più anziani”.

Il sit in si è tenuto di fronte all’ingresso dell’ospedale Garibaldi Centro in via Fabio Filzi a Catania, organizzato da CGIL Catania e Caltagirone, Fp Catania e Caltagirone, Spi Catania e Caltagirone.

I sindacati lamentano “una grave mancanza di investimenti nel settore, lunghe liste d’attesa, profonde diseguaglianze territoriali, l’ eccessivo affollamento nei pronto soccorso, mancanza di personale, strutture ospedaliere insufficienti ma soprattutto chiedono più risorse e personale per cambiare le cose”.

L’8 maggio si terrà una grande manifestazione regionale. Saranno richiesti “investimenti per strutture e nuovo personale sanitario con un piano straordinario di stabilizzazioni e assunzioni. Il governo regionale invece di continuare a occuparsi di poltrone ed equilibri politici pensi ai bisogni e agli interessi dei siciliani”.

Nella foto: il sit in della Cgil “in difesa della sanità siciliana”

Redazione