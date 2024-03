A Catania è stata aggiudicata la progettazione per riqualificare l’ex Convento Sant’Agata, riservato all’ex Centro sociale Auro. Venerdì 15 marzo alle 11 nel Palazzo della Cultura, saranno illustrati e presentati i cinque progetti finalisti del concorso di progettazione per i “lavori di ristrutturazione di un fabbricato da adibire a Centro Servizi turistici per il territorio e fornitura di un sistema di orientamento e conoscenza turistica (SOCT), presso via Santa Maria del Rosario (ex Centro Sociale Auro)”.

La Commissione tecnica che si è occupata della selezione del progetto vincitore, illustrerà insieme ai professionisti, le idee progettuali, alla presenza del Sindaco Enrico Trantino, anche nella sua veste di Assessore alla Cultura, dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Politiche Comunitarie, Sergio Parisi, e ai Direttori degli uffici competenti, Finocchiaro e Di Caro.

Saranno presenti anche i rappresentanti degli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dell’ANCE.

Entra così nell’ultima fase l’iter di definizione degli interventi che si dovranno effettuare per recuperare alla città e al turismo uno dei fabbricati più belli e suggestivi del centro storico, per decenni abbandonato al degrado.

L’intervento, denominato “Catania Inside. Innovazione, Cultura, Turismo, Mobilità”, redatto dalle Direzioni comunali Cultura e Politiche Comunitarie, è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture per un importo pari a 9 milioni 570 mila Euro, di cui 870 mila per la progettazione esecutiva e le azioni complementari, a valere sui fondi del Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014/2020.

Nella foto: il Centro sociale Auro ricavato all’interno dell’ex Convento Sant’Agata, a Catania

Redazione