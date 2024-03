Torna puntuale, anche per il 2024, la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, l’appuntamento annuale promosso dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) all’arrivo della primavera, che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e di sensibilizzare il cittadino verso l’adozione di uno stile di vita sano, mezzo più efficace per contrastare l’insorgenza della malattia.

I volontari Lilt saranno in piazza in tutta Italia dal 16 al 24 marzo. In provincia di Catania gli stand dell’associazione saranno presenti in quattro comuni: domenica 17 marzo a Catania in piazza Giovanni Verga dalle 9:30 alle 13, a Belpasso in piazza Stella Aragona dalle 9:30 alle 13, a Mascalucia in piazza San Vito dalle 9:30 alle 12:30; domenica 24 a Ramacca in via Risorgimento dalle 10 alle 12.

Simbolo della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è l’olio extravergine di oliva italiano, nostro alleato per la salute che, grazie alle innumerevoli proprietà nutrizionali, svolge un ruolo prezioso nella prevenzione di malattie cardiovascolari, gastrointestinali, neurologiche e tumorali. Quanti si presenteranno agli stand della Lilt, dietro il versamento di un piccolo contributo, riceveranno una bottiglietta di olio extravergine di oliva fornito dal Consorzio UNI.C.O. (Unione Cooperative Olivicole) sulla base della collaborazione con UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano) ed una brochure contenenti utili informazioni su alimentazione e prevenzione. In provincia di Catania, in tutti gli stand, sarà possibile prenotare una visita nutrizionale gratuita presso la sede Lilt.

“La Lilt di Catania è sempre in prima linea nella lotta ai tumori – dichiara il Presidente della Lilt di Catania, Aurora Scalisi – . Sana alimentazione e stile di vita corretto possono ridurre di oltre il 30% tutte le malattie oncologiche, quindi diffondiamo la conoscenza e offriamo consulenze individuali gratuite confidando nel buon senso di ognuno. Prevenire è vivere!”.

Nella foto: la locandina che pubblicizza la settimana di prevenzione contro il cancro

Redazione