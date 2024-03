“La tutela ambientale è al centro della progettualità politica della nostra amministrazione comunale, in un quadro che tende a privilegiare l’attento e costante monitoraggio del territorio per prevenire l’abbandono dei rifiuti e sanzionare coloro che deturpano l’ambiente”.

Lo dice il sindaco di Belpasso (Catania), Carlo Caputo, nell’ambito della giornata di studio e di riflessione – riservata agli agenti di polizia locale della provincia di Catania – sulla normativa in materia dei rifiuti, recentemente innovata dalla legge 137/2023, che trasforma da reato amministrativo in illecito contravvenzionale l’abbandono dei rifiuti, inasprendo il quadro sanzionatorio in materia di delitti contro l’ambiente.

Una particolare attenzione, nel corso del seminario organizzato assieme al locale Corpo della Polizia municipale, che si è svolto questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Belpasso, è stata dedicata al tema delle discariche abusive, dell’inquinamento ambientale nelle sue diverse forme, degli incendi di zone boschive determinati o aggravati dall’abbandono di rifiuti.

“Un ringraziamento – conclude il sindaco – all’Ispettore dott. Antonio Lizzio del Comando P.L. di Catania, relatore del seminario, al nostro Comandante dott. Concetto Solano e a tutti gli oltre cento ispettori intervenuti”.

Nella foto: un momento della giornata di studio per la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti organizzato dal Comune di Belpasso che ha coinvolto le Polizie municipali della provincia di Catania

