“Anche il quartiere Borrello avrà finalmente un parcheggio pubblico”. Lo dichiara il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo, dopo l’annuncio di alcuni giorni fa di un’analoga opera che dovrà sorgere al posto del rudere di un asilo nido costruito molti anni fa e mai messo in funzione.

“Abbiamo deliberato – dice Caputo – di acquisire un’area a Borrello al fine di realizzare quel parcheggio che da anni i residenti ci chiedono, e che andrà a decongestionare il traffico particolarmente intenso in quella zona”.

“L’Amministrazione comunale di Belpasso – seguita il sindaco – ha deliberato l’acquisizione di un terreno/immobile da destinare a parcheggio pubblico, immobile che verrà individuato attraverso procedure comparative a evidenza pubblica e con previsione di spesa massima di 270 mila Euro”.

“Ho sempre avuto ben chiara – afferma il primo cittadino – l’esigenza della creazione di parcheggi, fin dal 2013, durante la mia prima sindacatura. Dopo i parcheggi già realizzati nel quartiere di Piano Tavola, Matrice, e i nascenti nel quartiere San Giuseppe e in via Scuole Medie (dopo l’abbattimento di una vecchia struttura fatiscente), abbiamo avviato l’iter amministrativo per l’acquisizione di una proprietà da destinare a parcheggio nella zona di Borrello. Questo ci consentirà di dotare di parcheggi le diverse zone del nostro paese”.

Nella foto: il parcheggio realizzato nel quartiere Matrice

Redazione