A Belpasso (Catania) il sindaco annuncia che realizzerà un parcheggio al posto dell’asilo nido di cui, anni fa, aveva promesso l’ultimazione, e il Movimento 5 Stelle stigmatizza il fatto e il comportamento del primo cittadino che non manterrebbe gli impegni.

Con una nota, il M5S risale al 2017, “quando il sindaco Carlo Caputo, a fine mandato, annunciava che dopo 35 anni anche Belpasso avrebbe avuto il suo asilo nido”.

“Sarebbe stata un’ottima notizia per le famiglie della nostra città – dice il movimento di Conte -, senonché, durante la passata amministrazione (appoggiata dalla stessa maggioranza che oggi sostiene il sindaco Carlo Caputo) il proposto finanziamento è andato in fumo insieme al progetto del nuovo asilo nido”.

“Ci saremmo aspettati dall’attuale sindaco – puntualizzano i 5 Stelle – un bagno di umiltà o un impegno affinché questo progetto potesse riprendere forma. Purtroppo, come il governo nazionale, anche a Belpasso, non verrà fatto nessun intervento per favorire la natalità di questo paese”.

“Invece, Caputo – dicono con una punta di sarcasmo i pentastellati -, che non aveva fatto male a non confermare nessuno degli assessori del suo predecessore Motta, adesso ha cominciato a rimettere agli stessi posti di comando coloro che avevano già fallito in quegli anni”.

“Senza spiegarci – conclude il comunicato – come ha fatto a perdere il finanziamento dell’asilo nido e senza stabilire un termine temporale entro cui Belpasso potrà averne uno (bontà loro)”.

Nella foto: il rudere dell’asilo nido al posto del quale, secondo il sindaco di Belpasso (Catania) Carlo Caputo, dovrà sorgere un parcheggio

Redazione