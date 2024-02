La Lega prende posizione sulla difficile situazione dei rifiuti in Sicilia. E lo fa con il deputato regionale Salvo Geraci. “Nell’Isola si rischia una grave emergenza in merito allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sono tanti i Comuni che in questi giorni si trovano in grande difficoltà poiché costretti a conferire in aree molto distanti con un aggravio dei costi insostenibile”.

“Siamo arrivati al paradosso di tariffe che viaggiano ai 450 euro a tonnellata, le più alte d’Italia. Il governo Schifani si faccia carico di un’iniziativa per evitare di trascinare nel baratro molti enti locali, che già da anni non possono contare sull’extra budget che la Regione versava per sostenere l’aggravio dei costi di smaltimento”.

“Siamo ad un passo – conclude il deputato leghista – dalla realizzazione di termovalorizzatori, ma questa fase deve essere gestita al meglio per evitare che molti Comuni si ritrovino in dissesto finanziario”.

Nella foto: una discarica di rifiuti in Sicilia

Redazione