Si terrà il 22 e 23 marzo a Caltanissetta la conferenza programmatica del Partito Democratico siciliano. E’ quanto è stato stabilito nel corso della riunione della segreteria regionale del PD Sicilia, allargata ai segretari di federazione provinciale, su proposta del segretario regionale Anthony Barbagallo.

Nel corso della due giorni nel capoluogo nisseno si discuterà di Europa, sanità, scuola, legalità. Ma è previsto anche lo svolgimento della Direzione regionale che avrà come tema principale, tra gli altri, le prossime elezioni europee ed amministrative che vedranno al voto complessivamente 36 comuni siciliani, tra cui – solo per citare i più grossi – Gela, Bagheria, Monreale, Mazara, Castelvetrano, Acicastello, Pachino e l’unico capoluogo di provincia interessato in questa tornata elettorale, ovvero Caltanissetta.

Redazione