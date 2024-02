Sabato 24 febbraio 2024, le “Ciminiere” di Catania ed il “Museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943” ospiteranno la manifestazione culturale “Storicamente 1943 in Tour”, ideata da BCsicilia sede di Messina, per commemorare l’80°anniversario dell’Operazione Husky e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza della pace.

Dopo la visita guidata al Museo (alle ore 15), il Sindaco della Città metropolitana di Catania, Enrico Trantino (alle ore 17, sala E 7), porterà i saluti istituzionali precedendo quelli del Presidente del Rotary Catania-Sud Benedetto Diana, della Presidente della sede di Catania di BCsicilia, Maria Teresa Di Blasi, e di Sabrina Patania, Presidente della sede di Messina di BCsicilia. Coordina Tommasa Siragusa, Direttrice Biblioteca regionale universitaria «G. Longo» di Messina

. Le relazioni sono affidate a Marcello Platania che dedicherà il suo intervento a “Lo sbarco visto dal popolo siciliano”, e Gero Difrancesco, Condirettore della rivista Studi Storici Siciliani, che terrà una relazione su “Agosto ’43: Sicilia liberata”.

Brani di Diari di guerra verranno letti da Franca Scalabrini, Francesca Acacia, Antonello Di Buono, Francesco Irrera. Seguirà un balletto con coreografie della maestra Francesca Gallina eseguito dai danzatori Giulia Porrovecchio e Pierpaolo Riggi (Scarpette Rosse di Caltanissetta).

L’associazione catanese di volontariato “Con tutto il cuore” darà il suo supporto, così come il maestro Ignazio Marsiano. Nell’ambito della manifestazione , che sarà conclusa dai saluti finali di Salvino Maltese, Referente Siti museali «Le Ciminiere», e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, verranno proiettati il documentario “80 anni fa lo Sbarco” (con le testimonianze degli ex ragazzini del ‘ 43) e il cortometraggio “Messina 1943” che narra le vicende di due disertori all’indomani dello sbarco: entrambi sono diretti dalla prof.ssa Sabrina Patania che ha curato anche la direzione artistica della manifestazione.

L’iniziativa è promossa da BCsicilia, in collaborazione con la Biblioteca Regionale «G. Longo» di Messina, Museo dello Sbarco in Sicilia, ETS “Con tutto il cuore”, Rotary, Città Metropolitana di Catania. Per informazioni BCsicilia sezione di Messina: 389/9761204 – 349/5883269.

Nella foto: 10 luglio 1943. Inizia lo sbarco in Sicilia

